فوائد الجرى السريع فى مكانك.. 10 دقائق تحمى قلبك وتقوى عضلاتك

كتبت مروة هريدى

الركض في مكانه، المعروف أيضًا باسم الجري في المكان، هو تمرين هوائي يستخدم غالبًا في روتين الإحماء أو تمارين المرونة، وبينما يقترن عادةً بتمارين أخرى مثل القفز والقرفصاء ورفع الركبتين، يمكن أن يكون الركض في مكانه أيضًا تمرينًا أساسيًا، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا" كيف يمكن لعشر دقائق فقط من الركض في مكانه أن تعزز صحتنا بشكل كبير.

فوائد الركض أو الجرى لصحة القلب

يمكن أن يؤدي الركض لمدة 10 دقائق فقط إلى زيادة معدل ضربات القلب، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن التمارين الهوائية مثل الركض تعمل على تقوية القلب، وتعزيز الدورة الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن حتى فترات قصيرة من النشاط الهوائي يمكن أن تخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

يزيد مستويات الطاقة والقدرة على التحمل

يمكن أن يؤدي الركض المنتظم إلى تحسين قدرتنا على التحمل، فقد أظهرت دراسة في المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقية أن ممارسة التمارين الهوائية بشكل منتظم تزيد من قدرة الجسم على استخدام الأكسجين بكفاءة، مما يؤدي إلى تحسين القدرة على التحمل، وتترجم هذه القدرة المتزايدة على التحمل إلى أداء أفضل في الأنشطة اليومية والتمارين البدنية الأخرى.

يساعد في إنقاص الوزن

يعد الركض في مكان واحد نشاطًا ممتازًا لحرق السعرات الحرارية، حيث وفقًا لـ Harvard Health، يمكن للركض في مكان واحد أن يحرق ما يقرب من 100 سعر حراري في 10 دقائق، اعتمادًا على وزننا وكثافتنا، ويمكن أن يساهم هذا الإنفاق من السعرات الحرارية في إنقاص الوزن والمساعدة في الحفاظ على وزن صحي، كما يمكن أن يؤدي الجمع بين الركض في مكان واحد ونظام غذائي متوازن إلى تسريع نتائج إنقاص الوزن.

تحسين الصحة العقلية

يمكن أن يكون للركض السريع أيضًا تأثيرات إيجابية على الصحة العقلية، حيث تعمل التمارين الرياضية على إفراز الإندورفين، وهو مادة طبيعية تعمل على تحسين الحالة المزاجية، كما يمكن أن تقلل التمارين الهوائية، بما في ذلك الركض السريع، من أعراض القلق والاكتئاب، وقد ثبت أن النشاط البدني المنتظم يعمل على تحسين الحالة المزاجية العامة والصحة العقلية.

يحسن قوة العضلات ومرونتها

يساعد الركض السريع على تحريك مجموعات عضلية مختلفة، بما في ذلك عضلات الساق، والعضلة الرباعية الرؤوس، وأوتار الركبة، وعضلات الجذع، ويساعد هذا التمرين على تقوية هذه العضلات، ويمكن أن يعمل الركض السريع على تحسين المرونة، لأنه يتطلب حركة ديناميكية وتنسيقًا.

تمرين بسيط وغير مكلف

من أهم مميزات الركض السريع هو ملاءمته وفعاليته من حيث التكلفة، ويمكن لأي شخص ممارسة هذا التمرين في أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى معدات خاصة أو عضوية في صالة الألعاب الرياضية، وهذا يجعله خيارًا مناسبًا لممارسة التمارين الرياضية للأشخاص الذين لديهم جداول أعمال مزدحمة.