اليوم السابع
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تعرف على أسباب زيادة معدل ضربات القلب

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 03:00 ص
تعرف على أسباب زيادة معدل ضربات القلب ضربات القلب
كتب – حسام الشقويرى

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 معدل ضربات القلب السريع، أو عدم انتظام دقات القلب، قد يكون مصحوبًا بعدة أحاسيس مثل تسارع ضربات القلب أو خفقانها، وقد تشعر بألم في الصدر أو معدل نبض سريع أو ضيق في التنفس أو حتى تشعر بالدوار، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth 

الكافيين
 

يعتبر معدل ضربات القلب الطبيعى من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة،  وارتفاع معدلات ضربات القلب قد يؤدي إلى تلف عضلات القلب، مما يجعلها أضعف، وتعرف جمعية القلب الأمريكية (AHA) عدم انتظام دقات القلب بأنه معدل ضربات القلب أكثر من 100 نبضة في الدقيقة.

ويزداد معدل ضربات القلب عن طريق نظام يسمى الجهاز العصبي الودي من الدماغ، و هناك عدد من الوصلات العصبية للقلب والتي تفرز مواد كيميائية معينة مثل الإبينفرين أو النورادرينالين،  وعندما تزيد الكمية، يمكن أن يرتفع معدل ضربات القلب أيضًا في وقت واحد، ويمكن أن يؤدي الكافيين إلى زيادة نشاط الجهاز العصبي الودي، مما يزيد من معدل ضربات القلب.

والجهاز العصبي الودي ينشط في المواقف العصيبة مثل الخوف أو القلق أو الإثارة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب"، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في خفض معدل ضربات القلب وتقوية النظام المضاد، وهو ما يسمى الجهاز العصبي السمبتاوي أو الجهاز المبهم.

 

 

 

 


الجهاز العصبى

الكافيين

ضربات القلب



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