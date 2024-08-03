أخبار الاقتصاد اليوم السبت.. جولات مكوكية للوزراء في مواقع العمل

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها جولات الوزراء في عدد من مواقع العمل سواء بصعيد مصر أو الإسكندرية وفي السياق التالي نستعرض أبرز الأخبار الاقتصادية.

وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" وتطوير الطرق بمدينة السادات

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (إجمالى 19566 وحدة سكنية - منها 644 وحدة جار تنفيذها)، بمدينة السادات، وكذا مشروعات تطوير محاور الطرق، يرافقه الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

وزير قطاع الأعمال: نحرص على الاستغلال الأمثل للأصول وحسن إدارتها

واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولته التفقدية لعدد من الأصول والمشروعات الفندقية والسياحية والخدمية للشركات التابعة، حيث قام بزيارة ميدانية للمتنزه السياحي "حديقة الميريلاند" ومبنى غرناطة التاريخي التابعين لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير.

‏‎تفقد المهندس محمد شيمي الأعمال الجارية بحديقة الميريلاند والأماكن التي تم تطويرها والمنطقة الترفيهية ومواقع المشروعات المستقبلية والتي تتضمن مناطق خدمية وترفيهية، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم برامج ترفيهية والاهتمام بعمليات التشجير والمساحات الخضراء، والتنسيق مع وزارة الثقافة لتقديم أنشطة وعروض ثقافية بمبنى غرناطة.

الصناعات الغذائية تبحث مع "المركزي لتحليل المتبقيات" التعاون فى سلامة الغذاء

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ورشة عمل تحت عنوان: "أهم الملوثات الكيميائية وأثرها علي الصناعات الغذائية"، بمشاركة نحو 85 مشارك من مهندسي ومديري جودة وإنتاج وممثلي شركات التصنيع الغذائي أعضاء الغرفة بغرض تأهيل ورفع الكفاءة وتبادل الخبرات مع المنتجين والمصدرين في مجال الصناعات الغذائية للتوافق مع اللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بسلامة الغذاء محليا ودوليا مما يسهم في وجود منتجات مطابقة للمواصفات محلياً وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في قطاع الصناعات الغذائية.

سقوط الأسهم الأميريكية ليلة ظلماء شهدتها الأسواق الدولية والعالمية وخسائر مليارية تعرضت لها البورصة الأمريكية، حيث اكتست الأسواق باللون الأحمر وسط خسائر هي الأعلى منذ جائحة فيروس كورونا، حيث تراجعت أغلب مؤشرات البورصة الأمريكية وهبوط مؤشرات الدولار والنفط وحدوث تعافي في العقود الآجلة للذهب. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 810 نقاط، بواقع 2% وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4%، في حين خسر مؤشر ناسداك المركب 3%، وسط عمليات بيع كبيرة ، حيث دفعت عمليات البيع أمس الجمعة مؤشر ناسداك إلى منطقة التصحيح لينخفض بأكثر من 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله قبل شهر تقريبًا، بحسب بيانات "إنفستينج".

وزير الكهرباء يقف فى الطابور للحصول على خدمة تركيب عداد جديد بـ 6 أكتوبر

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجولات الميدانية للوقوف على مستجدات تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وترشيد استهلاك الوقود والحرص على الالتزام بمعايير جودة التشغيل وبرامج الصيانة وفقا لجداول وتوقيتات محددة ، قام الدكتور عصمت اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء 6 اكتوبر بقدرة 1518,5 ميجاوات بالكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي ، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى لسير العمل والتشغيل والصيانة وأنواع الوقود المستخدم وغيرها متطلبات التشغيل الجيد.

وزير البترول يتفقد مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ،مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط والذى يعمل على تعظيم القيمة المضافة من النافتا الثقيلة المنتجة بالمصفاة باستخدام أحدث التقنيات العالمية لتحويلها إلى بنزين عالى الاوكتين مما يسهم في الحد من استيراده.