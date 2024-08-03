وزير قطاع الأعمال العام يوجه بتكثيف العمل لسرعة إنجاز تطوير شبرد

كتب عبد الحليم سالم

في إطار الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل بمشروعات الشركات التابعة والوقوف على مستجدات ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة تفقدية بمشروع تطوير فندق "شبرد" التاريخي بمنطقة وسط القاهرة، والمملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

تابع المهندس محمد شيمي، بحسب بيان الوزارة موقف الأعمال الجارية والتي تشمل التطوير الشامل للمبنى مع إضافة طاقة فندقية جديدة من خلال مبنى ملحق وجراج للسيارات وخدمات ومطاعم وحمام سباحة ورفع تصنيف الفندق إلى مستوى خمس نجوم.

ووجه بتكثيف الجهود والعمل المتواصل والمتابعة الدورية لسرعة إنجاز المشروع والتشغيل بكفاءة وجودة عالية مع الحفاظ على الطابع التاريخي للفندق، وذلك بحضور عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشريف بنداري العضو المنتدب لشركة إيجوث.

أكد المهندس محمد شيمي حرص الوزارة على تطوير وتحديث المنشآت الفندقية والسياحية التابعة لها، ومن بينها فندق شبرد الذي يعد واحدا من أعرق الفنادق في مصر وإعادة إحياء قيمته ومكانته التاريخية فضلا عن موقعه المتميز على نهر النيل، في إطار العمل على تحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن فندق "شبرد" يعد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر وقد تأسس عام 1841م وكان مقره حي الأزبكية، وتم بناء فندق شبرد الحالي بمنطقة جاردن سيتي أمام نهر النيل وافتتاحه عام 1957 . وتتولى مجموعة الشريف السعودية تطوير وتأثيث وتجهيز الفندق للتشغيل، كما تم توقيع عقد إدراة وتشغيل الفندق مع مجموعة "ماندارين أورينتال" الفندقية المالكة والمشغلة لفنادق ومنتجعات فاخرة حول العالم.



الوزير في فندق شيبرد



تفقد فندق شيبرد