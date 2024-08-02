متى يبدأ الفيدرالى الأمريكى خفض أسعار الفائدة فى 2024؟

كتب - إسلام سعيد

صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول إن أسعار الفائدة قد تُخفض في أقرب وقت ممكن في سبتمبر إذا سار الاقتصاد الأمريكي على مساره المتوقع من تراجع في معدلات التضخم وارتفاع في معدلات البطالة، وذلك بعد أن قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع دون تغيير.

وتترقب الأسواق لأعداد الوظائف الجديدة التي يسجلها الاقتصاد بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر الذي يعد مقياس غير مباشر للتضخم، وجميع هذه المؤشرات تؤكد اقتراب خفض الفائدة الأمريكية خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

الأسواق تنتظر بيانات اليوم لمعرفة مستقبل تأثير البيانات على قرار البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وذلك بعد أن بدأت التوقعات في التزايد التدريجي وفقاً للبيانات أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.

يذكر أن تصريحات رئيس الفيدرالي خلال اجتماع البنك هذا الأسبوع تركت الباب مفتوح أمام إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر، ليترك القرار وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تصدر حتى موعد الاجتماع، وتقرير الوظائف اليوم هو أولى البيانات وأهما وهو ما يدفع الأسواق إلى انتظار تأثيره على أسعار الذهب.