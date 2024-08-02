121.4 مليون جنيه صادرات مصانع الاسكندرية للحراريات خلال عامين

كتب عبد الحليم سالم

‏نعمل وزارة قطاع الأعمال العام، وفق توجيهات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام على تعظيم الصادرات من مختلف الشركات خلال الفترة الماضية، والاستفادة من الأسواق التي تم فتحها خلال الأعوام الماضية، وبالتالي إمكانية زيادة الصادرات لتتواكب مع خطة الحكومة؛ لزيادة الصادرات لنحو 145 مليار دولار سنويا .

وكشفت البيانات المالية أن الاسكندرية للحراريات حققت نحو 121.4 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024 من منتجات الشركة المختلفة ، أسفرت عن تحقيق 123.4 مليون جنيه أرباحًا خلال العامين، منها 40.2 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024 و81.2 مليون جنيه عام 2023.

وتعد شركة الاسكندرية للحراريات واحدة من أقدم الشركات في مجال صناعة الحراريات والسيراميك في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حيث تعمل في مجال صناعة الحراريات والسيراميك منذ بداية القرن العشرين وتنتج سيليكات الالومنيوم من 25% وحتى 42% الألومين وحراريات الألومينا العاليا من 45% وحتى85% ألومينا والحراريات العازلة حتى 70%ألومينا علاوة علي الحراريات ذات الرابطة الكيميائية حتى 85% الومنيا ومنتجات أخري.

وأظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة نحو 813 مليون جنيه خلال نفس الفترة، منها 456.6 مليون جنيه عام 2024 و356.2 مليون جنيه عام 2023.