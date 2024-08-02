وزير الكهرباء يبحث مع وفد بنك إعاد الإعمار والتنمية الأوروبى التعاون المشترك

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وفدًا من بنك إعاد الإعمار والتنمية الأوروبي برئاسة نانديتا بارشاد المدير الإدارى مجموعة البنيه التحتية المستدامة ، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة، وكذلك تحديث مراكز التحكم على شبكات التوزيع.

رحب الدكتور عصمت بوفد بنك اعادة الإعمار والتنمية الأوروبي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والبنك، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، والمشروعات المستقبلية فى اطار تحويل الشبكة الحالية من من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مشيرا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء واضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع فى اقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة ، موضحاً الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته فى اطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة

قال الدكتور عصمت ان "الكهرباء " تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة ، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية.