مياه المنوفية: اعتماد خطة مأمونية تداول الصرف الصحى لمحطة معالجة تلا

المنوفية - محمد فتحى

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية برئاسة المهندس رشدى السيد عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الاجتماع الدورى لمأمونية المياه والصرف لعرض الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان مأمونية مياه الشرب والتداول الآمن للصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات الآمنة للمواطنين.

وسلم الدكتور وليد حسني مدير الاداره العامة لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضه شهاده اعتماد خطه مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة تلا نيابه عن الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركه القابضه للمهندس رشدي السيد عمر رئيس الشركة.

واثني الحضور من الجهات المختلفة على أداء شركة مياه المنوفية في هذا الخصوص وذلك في إطار اهتمام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى متمثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالمتابعة المستمرة لمأمونية المياه والصرف.

جدير بالذكر أن شهادة اعتماد سلامه ومأمونية المياه والصرف الصحى تعد من أهم الشهادات في هذا المجال لأنها تعتمد من خلال ثلاث جهات حكومية وهما الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الصحة.

حضر الإجتماع وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الري ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والجهات المعنية بمحافظة المنوفية ورؤساء القطاعات المعنية بالشركة والدكتور محمد السيد والدكتور حسن المهدي بالإدارة العامه لسلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة .



