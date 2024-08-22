مياه المنوفية: تنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحى بكافة مناطق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

وجه المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضى لها واستعدادا للتعامل مع الطوارئ والأزمات.

وأشار، إلى قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الازمات للاستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.

وأضاف، أن الشركة تسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لضمان عدم الانسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات مطالبًا المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحى وعدم القاء المخلفات بها والإبلاغ عن أغطية البلاعات المكشوفة التى تتعرض للسرقة لاستبدالها بأغطية جديدة حرصًا على سلامة المواطنين وحفاظًا على الشبكات من سقوط مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد.