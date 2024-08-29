مرحلة تقليل الاغتراب.. كيف يتم تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد؟

محمد صبحى

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

وأعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، دليلًا إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد، ومن بين الاسئلة المرتبطة بمرحلة تقليل الاغتراب كيف يتم تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد ؟

وأكد مكتب التنسيق، أنه يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وهي خدمة مجانية مُتاحة عبر الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg