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مرحلة تقليل الاغتراب.. كيف يتم تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد؟

الخميس، 29 أغسطس 2024 10:17 ص
مرحلة تقليل الاغتراب.. كيف يتم تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد؟ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
محمد صبحى

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وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

وأعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، دليلًا إرشاديًا لطلاب الثانوية العامة في سؤال وجواب، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد، ومن بين الاسئلة المرتبطة بمرحلة تقليل الاغتراب كيف يتم تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد ؟

وأكد مكتب  التنسيق، أنه يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وهي خدمة مجانية مُتاحة عبر الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg







تقليل الاغتراب

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موعد تقليل الاغتراب

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التنسيق

موقع تقليل الاغتراب 2024

فتح تقليل الاغتراب

شروط تقليل الاغتراب

موقع التنسيق

تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية

موقع التنسيق تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب المرحله الثانيه

موعد فتح تقليل الاغتراب

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لينك تقليل الاغتراب

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