قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق جنوب الجيزة غدا

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ أعمال تغيير خط طرد محطة المانسترلي قطر 500 مم (جزئي) بطول 30 متر تقريبًا.

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أوضحت بأن الأمر سوف يستلزم قيامها بقطع المياه لمدة (6) ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 30 /8/ 2024 وحتي الساعة السادسة صباحاً يوم السبت الموافق 31 /8/ 2024، لنهو اعمال تغيير الخط.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد افادت بأن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: منطقة ساقية مكى فى المربع من شارع الكولدير وحتى شارع السوق من السكة الحديد وحتى شارع البحر الأعظم..

ومن جانبه، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالإنقطاع موجها رئيس مدينة الجيزة بمتابعه الأعمال وانتظامها والالتزامات المقررة علي الشركة للتيسير علي المواطنين.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.