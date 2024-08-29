"مياه الشرب بسوهاج" تحقق وفر 10 ملايين جنيه.. تفاصيل

سوهاج عمرو خلف

قال المهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ، أن شباب فريق ترشيد الطاقة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والذى يضم العديد من المهندسين والفنيين تمكنوا من تحقيق وفرات مالية تقدر بحوالى 10.1 مليون جنيه باجراء تحسين معامل القدرة الكهربائية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتخفيض معدل الاستهلاك الكهربي.

وأضاف أن تلك الوفرات تتمثل فى صافى التسوية المالية لفروق معامل القدرة الكهربائية لجميع محطات مياه الشرب والتى بلغت 1.1 مليون جنيه لصالح الشركة وتخفيض كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة بالمحطات والتى تقدر بحوالي مليون جنيه مع زيادة كمية مياه الشرب المنتجة باجمالي 13.9 مليون متر مكعب وزيادة مياه الصرف المجمع والمعالج باجمالي 1.9 مليون متر مكعب عن العام الماضى هذا بالاضافة الى تفادى تحميل الشركة مبلغ 8 مليون جنيه تطبق فى حالة عدم اجراء تحسين معامل القدرة الكهربائية.

وأشار المهندس أحمد صلاح حسن مسئول ادارة ترشيد الطاقة بالشركة أن تحقيق تلك الوفرات تم تحقيقها من خلال مجموعة من الاجراءات التي تم اتخاذها منها استكمال تركيب لوحات ومنظومات تحسين معامل القدرة الكهربي بالمحطات المختلفة وتنفيذها بطرق اقتصادية تحقق توجه الشركة نحو تخفيض التكاليف حيث يصل اجمالي عدد اللوحات التى تم تركيبها 744 لوحة تعمل فى 323 محطة مياه شرب وصرف صحي وكذلك تنفيذ عدد 8 ورش عمل تدريب وتوعية بطرق ترشيد الطاقة استهدفت جميع مديري المحطات ومسئولى الصيانة والتشغيل بمحطات وأفرع الشركة باجمالي 171 متدرب وكذلك المتابعة المستمرة لفاعلية عمل لوحات تحسين معامل القدرة الكهربائية واجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة العاجلة فور وجود أي عطل بها.

الجدير بالذكر أنه فى اطار سياسة الشركة لاتباع إجراءات تساهم فى تحقيق الوفرات تم تركيب 125 جهاز لقياس الطاقة الكهربائية بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي الكبرى باجمالي 34 محطة بتكلفة تبلغ 1.2 مليون جنيه حيث ساهمت هذه الاجهزة في قياس ومراقبة القدرة الكهربائية المستهلكة لوحدات الرفع الرئيسية بهدف الترشيد وضبط منظومات التشغيل بتلك المحطات وتخفيض معدل الاستهلاك كما يقوم فريق عمل ترشيد الطاقة بتنفيذ الخطة السنوية لاعمال القياسات ومراجعة كفاءة استهلاك الطاقة والأداء الفني لوحدات الرفع الرئيسية لاجمالي 40 محطة ساهمت في الترشيد وتحسين الاداء الفني لوحدات الرفع بها.