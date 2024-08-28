مياه الشرب بسوهاج: شراء 5 سيارات كسح بقيمة 26.5 مليون جنيه ضمن حياة كريمة

سوهاج عمرو خلف

بقيمة 26.5 مليون جنيه وذلك تزامناً مع دخول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وأن تلك المعدات تساهم فى استدامة أعمال التشغيل والصيانة وقيام الشركة بمهامها فى التخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفنى أن الشركة لديها خطة محددة لاستكمال منظومة المعدات بالشركة وأنه تم الانتهاء من شراء وتشغيل 74 معدة خلال عامين تنوعت ما بين نافورى صغير وكباش ولودر وسيارات مياه وسيارات كسح وفاكيوم وحفارات وسيارات مدمجة وباك لودر بقيمة 216.5 مليون جنيه ليصبح اجمالى عدد السيارات والمعدات بالشركة 455.

الجدير بالذكر أن سيارات الكسح التى دخلت الخدمة تقوم بالمشاركة فى كسح مياه الصرف الصحى خلال اصلاح الاعطال وكسور خطوط الصرف الصحى وكذلك خلال أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى وأنه تم توزيع السيارات على افرع الصرف الصحى منها سيارة لسوهاج وسيارة للمنشاة وسيارة للمراغة وسيارة لدار السلام وسيارة لاخميم.