محافظة الجيزة توضح وسائل تسجيل الشكاوى على المنظومة الحكومية الموحدة

كتبت - مرام محمد

أوضحت محافظة الجيزة في إنفوجرافٍ نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وسائل تسجيل وتلقي شكاوى المواطنين، من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وذلك على النحو التالي:

‏ - http://www.shakwa.eg



‏- http://www.youtube.com/shakwaegypt



‏- http://www.facebook.com/shakwaegypt

‏- http://www.instagram.com/shakwaegypt

- واتس اب لأماكن تجمعات القمامة والمخلفات

‏-http://www.wame/01555516528

‏-http://www.wame/01555525444

وفي سياق متصل، نوهت المحافظة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار اليوم، بشأن مخالفات سيارات السرفيس، الخاصة بخطوط السير وتعريفة الركوب المقرر، وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722 - 35863004 - 35869193 - 35869371، وكذلك الخط الساخن 114، وخدمة واتساب على رقم 01016050453.