محافظ القاهرة: لن ينظر إلى التصالح فى المخالفات التى بعد أكتوبر 2023

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مخالفات البناء تعد تهديدا لاستراتيجية التوسع العمراني التي انتهجتها الدولة المصرية، مما يؤثر سلبا على مستقبل الأجيال القادمة وعلى خطة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنالتصدي لمخالفات البناء يعد احد دعائم بناء مستقبل افضل للاجيال القادمة.

وأضاف محافظ القاهرة ان العاصمة تشهد العمل في ثلاث محاور بالتوازي: التصدي لمخالفات البناء، القضاء التام على العشوائيات وبناء مجتمعات سكنية حضارية، تحسين وتطوير شبكة الطرق والكباري التي تقيمها الدولة لتيسير حركة المواطنين وربط انحاء العاصمة.

ونوه محافظ القاهرة أنه اصدر توجيهات لرؤساء احياء العاصمة بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم صباحًا وليلًا لرصد مخالفات البناء في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية الحاسمة الرادعة ضد مرتكبيها ، مشيرا إلى أن الاجهزة التنفيذية بأحياء المقطم والزيتون وشرق مدينة نصر قامت بإزالة بناء مخالف أعلى العقار رقم 8929 بشارع الفرقان بالمنطقة س بالمقطم، وأدوار مخالفة بالعقار رقم 17 شارع سعيد متفرع من طومان باي بحي الزيتون، وكذلك بالعقار رقم 11 شارع محمد توفيق دياب بحى شرق مدينة نصر، مؤكدا انه وجه رؤساء الاحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة لعدم عودة المخالفات مرة اخرى ولن ينظر إلي إجراءات التصالح في المخالفات التي بعد اكتوبر 2023، وسوف يطبق الاجراءات بكل حسم وردع لفرض القانون ضد المخالفين، والتعامل معهم بمنتهى الشدة والحزم وازالتها على الفور.