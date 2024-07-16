إزالة طابقين بعقار مخالف بحى المقطم

كتب سيد الخلفاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة جهودها فى التصدى للبناء المخالف، حيث قام حى المقطم بالتعاون مع الجهات الأمنية بازالة دورين مخالفين بالعقار الكائن فى القطعة رقم 1467 بالحى الأول بالهضبة الوسطى .

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم برصد أى أعمال بناء مخالف على مدار اليوم، والتعامل الفورى معها .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالإتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن اى مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اى عقار مخالف دون الرجوع إلى الاحياء للتاكد من التراخيص.