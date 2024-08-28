اليوم السابع
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تقليل الاغتراب.. غدا التقدم لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية إلكترونيا

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 11:34 ص
تقليل الاغتراب.. غدا التقدم لطلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية إلكترونيا موقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

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تنطلق غدا الخميس، أعمال مرحلة تقليل الاغتراب  التحويلات بين الكليات" ، حيث سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق للتقدم بالمرحلة،  في ضوء الـ10% من الطلاب، ويستمر الموقع فى إتاحة التقدم حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح مكتب التنسيق ضوابط العمل فى مرحلة تقليل الاغتراب ، وأن يكون التحويل المناظر فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، وأن يكون التحويل عن طريق موقعغ التنسيق فقط.

فيما يتيح موقع التنسيق الإلكترونى باب التقدم لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.

 

وأوضح مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى 14175 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى وجود 5154 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية استنفدوا الرغبات، وذلك لتدوين رغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم على موقع التنسيق.







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