اليوم السابع
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تنسيق المرحلة الثانية.. إتاحة تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين عن التقدم

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 10:20 ص
تنسيق المرحلة الثانية.. إتاحة تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين عن التقدم موقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

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اتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب التقدم لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.

كان مكتب التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، بشأن القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا المعتمدة، وتم إتاحة النتيجة موقع التنسيق الإلكترونى إذ يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع باستخدام رقم الجلوس والرقم السرى للحصول على النتيجة.

وكشف مكتب التنسيق أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى من طلاب الشعبة العلمية بلغ 273098 طالب وطالبة ومن الشعبة الأدبية تقدم لتسجيل الرغبات 65784 طالبا بإجمالى 338882 من طلاب المرحلة الثانية.

وأوضح مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى 14175 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى وجود 5154 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية استنفدوا الرغبات، وذلك لتدوين رغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم على موقع التنسيق.

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، عن ترشيح 4745 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية  للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى في حين تم ترشيح 60476 ألف طالب وطالبة للكليات الجامعية.

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، عن ترشيح 44190 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العإلى فى حين تم ترشيح 224317 ألف طالب وطالبة للكليات الجامعية.







تنسيق المرحله الثالثه

المرحله الثالثه

لينك تسجيل الرغبات المرحله الثالثه

متي تبدا المرحله الثالثه

بدايه المرحله الثالثه للثانويه العامه

تنسيق المرحله الثالثه دبلومات فنيه

موقع وزارة التربية والتعليم

متى موعد نتيجه تنسيق المرحله الثالثه

موعد فتح المرحله الثالثه

موعد فتح تنسيق المرحله الثالثه

موعد بدء تنسيق المرحله الثالثه

موعد المرحله الثالثه

متنسيق المرحلة الثالثة

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

رابط موقع التنسيق

تنسيق الجامعات

تنسيق

موقع التنسيق

رابط الحصول على تسجيل الرغبات




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