محافظة القاهرة تزيل محطة وقود لاستكمال محور جيهان السادات

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، أعمال إزالة مبنى محطة البنزين (مصر للبترول ) الواقعة في تقاطع شارع أحمد سعيد مع شارع رمسيس – فى حي الوايلي ، في إطار أعمال استكمال تطوير محور جيهان السادات.

ومشروع محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقًا) يمتد في المسافة من ميدان تاکی حتی شارع أحمد لطفي السيد بمحافظة القاهرة، ويهدف إلى استحداث محور مروری حر يبدأ من شارع أحمد لطفي السيد عند مخرج نفق أبو حشيش ومرورًا بشارع مصر والسودان وشارع أحمد سعيد متقاطعًا مع طريق صلاح سالم أسفل كوبري الفردوس مرورًا بشارع ابن قنصوة ومتقاطعًا مع محور الأتوستراد عبر کوبری علوی و مارًا بشارع الطيران بحي منشأة ناصر وفوق طريق إعمار حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوی وصولاً للربط مع شارع ذاکر حسين .

ويربط المحور وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائرى ومدينة نصر والقاهرة الجديدة؛ وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويبدأ مسار محور جيهان السادات، من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد، ويهدف محور جيهان السادات، إلى ربط منطقة وسط القاهرة بالمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي)، وتبدأ المرحلة الأولى من مشروع محور جيهان السادات، من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوي.

ويساهم محور جيهان السادات، فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبرى 6 أكتوبر، كما يساهم محور جيهان السادات، فى اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود والتلوث.

وتصل تكلفة المحور الى مليار و200 مليون جنيه، وبه 3 كبارى علوية، متعددة الاتجاهات.



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