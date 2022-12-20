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رئيس الوزراء يتابع الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 01:00 م
رئيس الوزراء يتابع الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية رئيس الوزراء خلال الاجتماع
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة جهود الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال المركزية CBD، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من المسئولين.
 
وفي مستهل الاجتماع أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة على وشك الانتهاء من تنفيذها، ومن ثم يجب العمل على  بدء خطة ترويج وتسويق لهذه المنطقة المتميزة.
 
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برنامج إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً محفزات نجاح مناطق الأعمال المركزية، والتي من ضمنها العمل على توفير بيئة تشريعية تساعد فى جذب الإستثمار لهذه المنطقة، وكذا توفير الدعم الحكومي وتطبيق السياسات التحفيزية المبتكرة، مع التخطيط الحكومي وتوفير البيئة المؤسسية الملائمة فضلا عن الخدمات الإدارية الفعالة. 
 
كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض عدد من السياسات التحفيزية في الدول المجاورة وبحث سبل الاستفادة منها.

الترويج والتسويق

منطقة المال والاعمال

العاصمة الادارية

اليوم السابع بلس



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