محور جيهان السادات بالقاهرة اختصر الوقت والمسافة.. انفوجراف

انتهت أجهزة الدولة بالتعاون مع محافظة القاهرة، من تنفيذ المرحلة الأخيرة من محور جيهان السادات، وهو من أهم المحاور الموجودة فى القاهرة، والتى ساهمت فى تخفيف الازدحام والتكدس المرورى.

ويربط المحور وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائرى ومدينة نصر والقاهرة الجديدة؛ وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويبدأ مسار محور جيهان السادات، من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد.

ويهدف محور جيهان السادات، إلى ربط منطقة وسط القاهرة بالمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي)، وتبدأ المرحلة الأولى من مشروع محور جيهان السادات، من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوي.

ويساهم محور جيهان السادات، فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبرى 6 أكتوبر، كما يساهم محور جيهان السادات، فى اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود والتلوث.

تصل تكلفة المحور الى مليار و200 مليون جنيه، وبه 3 كبارى علوية، متعددة الاتجاهات.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة من مشروع محور جيهان السادات بمحافظة القاهرة، يوم الجمعة الموافق 1 أبريل الماضى، وذلك فى المسافة من ميدان تاكى بشارع الفردوس حتى شارع أحمد لطفى السيد، والذى انتهى من تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، فى التوقيت المحدد من القيادة السياسية بتشغيل المرحلة الثالثة من المحور قبل بداية شهر رمضان المبارك، حيث تسهم هذه المرحلة فى حل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسة، والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.