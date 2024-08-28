المؤبد لسائق توكتوك لحيازته مخدر الحشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم "ف.م.م" بالسجن المؤبد غيابيا ، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 9300 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان ،يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال المرور الأمنى بدائرة القسم، ابصرت القوة الأمنية المتهم " ف.م.م" سائق توكتوك ، حتى القى علبة معدنية كانت بحوزته فانبثر منها قطع لمخدر الحشيش فتم التقاطها وضبط المتهم، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتفان محمولان ، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.