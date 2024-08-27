وقال الزنداني ،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم، إن روسيا تلعب روسيا دورا هاما في دعم اليمن في مختلف المراحل وكان لها موقف مشرف في مجلس الأمن الدولي وكافة الملتقيات الدولية لدعم الشرعية اليمنية والحكومة اليمنية ومحاولة الوصول الى حل سلمي للحرب القائمة التي قامت بها جماعة الحوثي ضد السلطة الشرعية.

وأشار إلى أن العلاقات اليمنية الروسية تاريخية متجذرة ويرتبطان بعلاقات متميزة، معربا عن تطلعه الى وجود روسيا في اليمن واسهامها في مجالات مختلفة.

ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرا إلى وجود اتفاق على جملة من الخطوات القادمة لتنشيط العلاقات بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية وقطاع الطاقة ومجالات اخرى.