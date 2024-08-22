وزير إعلام اليمن يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عن الصحفيين المعتقلين

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طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني،المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين بالضغط على قوات الحوثي لإجبارها على الإفراج فورا عن كافة المعتقلين على ذمة عملهم الصحفي والإعلامي وتوفير الحماية للصحفيين في مناطق سيطرتها.

وقال الإرياني - في تصريحات أوردتها قناة اليمن الفضائية الأربعاء -إن مناطق سيطرة الحوثى تشهد حتى اليوم انتهاكات متواصلة تطال الصحفيين وتتمثل في الاعتقالات التعسفية، الاخفاء القسري دون توجيه تهم، التعذيب النفسي والجسدي، واصدار احكام بالاعدام بتهم ملفقة، والقتل والتهجير والتشريد، بالإضافة إلى نهب الممتلكات والفصل من الوظيفة العامة.

وأضاف الإرياني إن الصحافة والصحفيين تعرضت لاستهداف ممنهج وغير مسبوق من قبل الحوثي، حيث صودرت المؤسسات الإعلامية الحكومية والحزبية والأهلية بانواعها المقروءة والمرئية والمسموعة ، كما يتم ملاحقة الصحفيين وتعريض حياتهم للخطر.