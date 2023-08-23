كيف يؤثر الإفراط في شرب القهوة على صحة أسنانك؟

كتبت رانيا عامر

أثبتت أبحاث حديثة أن الافراط في تناول القهوة بشكل يومي يسبب تآكل مينا الأسنان وحساسيتها، نتيجة لما تحتويه من مادة العفص "التانين" ، حيث إن القهوة لها "طبيعة حمضية" فتزيد من خطر الإصابة بالتسوس، وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

ومن جانبه حذر الدكتور بايال بهالا طبيب الأسنان ، شاربي القهوة من الافراط فيها لما تسببه من عواقب صحية تتمثل في جفاف الفم وتقليل إنتاج اللعاب وتغير لون الاسنان، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان.

وتابع الطبيب: "يلعب اللعاب دورا حاسما في الحفاظ على صحة الفم من خلال تحييد الأحماض وإزالة جزيئات الطعام والبكتيريا الضارة. وجفاف الفم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة".

ومن خلال احتساء القهوة، هناك فترة طويلة من الوقت تتعرض فيها الأسنان للتانينات ، موضحا الطبيب أن "مادة التانينات هي المسئولة عن اللون الغامق في القهوة ويمكن أن تلتصق بالمينا، ما يؤدي إلى تغير اللون والبقع على الأسنان".

كما أضاف طبيب الاسنان أن القهوة حمضية، لذلك كلما طالت مدة ملامستها للأسنان، زاد تآكل طبقة مينا الأسنان.

فيما أوصى الاخصائي بتقليل من الوقت الذي تتلامس فيه أسنانك مع القهوة عن طريق شربها بسرعة أكبر. واشطف فمك بالماء بعد شرب القهوة للمساعدة في تحييد الحموضة وإزالة مركبات البقع. ومارس نظافة الفم الجيدة، بما في ذلك التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط وفحص الأسنان.