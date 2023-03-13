هل من الجيد شرب الشاي على معدة فارغة؟

إيناس البنا

قد يعتمد بعض الناس على شرب كوب من الشاى فى الصباح ولكن هل يجب شربه مع الطعام أو بعد الطعام أو على معدة فارغة.

نعرض فيما يلى وفقا لموقع “ healthsite"، أبزر الاثار الجانبية لشرب الشاى على معدة فارغة.

الحموضة

يمكن أن يؤدي استهلاكه على معدة فارغة إلى اضطراب التوازن الحمضي الأساسي ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الحموضة.

الجفاف

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الشاي على مركب يسمى الثيوفيلين ، وهو سبب الجفاف.

مستويات السكر

أول شيء في الصباح بعد شرب الشاي ، تعمل البكتيريا الموجودة في الفم على تكسير السكر ، مما يزيد من مستوى الحمض.

الانتفاخ

قد يشعر بعض الناس أيضًا بالانتفاخ بعد شرب شاي الحليب في الصباح.

أفضل وقت لشرب الشاي يقول الخبراء إن أفضل وقت لشرب الشاي هو 1-2 ساعة بعد الوجبة، وليس على معدة فارغة، فيمكنك أيضًا شرب الشاي في الصباح ، لكن تذكر ، لا تشربه أبدًا على معدة فارغة.

اول شيء في الصباح

لا ينبغي أبدًا تناول الشاي بعد 8-9 ساعات من النوم في حالة عدم وجود طعام وماء في الجسم، لتجنب تقلصات العضلات ، تناول دائمًا البسكويت والخبز المحمص مع الشاي.