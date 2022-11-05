اليوم السابع
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لصحة القناة الهضمية.. إليك 5 أطعمة غنية بالبوليفينول منها البصل والتفاح

السبت، 05 نوفمبر 2022 06:00 م
لصحة القناة الهضمية.. إليك 5 أطعمة غنية بالبوليفينول منها البصل والتفاح البصل
كتبت ميرفت رشاد

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تعد مادة البوليفينول مركبات مفيدة في العديد من الأطعمة النباتية التي يمكن تجميعها في مركبات الفلافونويد وحمض الفينول وأميدات البوليفينول وغيرها من البوليفينول، قد تعمل على تحسين الهضم ووظائف المخ ومستويات السكر في الدم ، فضلاً عن الحماية من الجلطات الدموية وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، ولذلك ، إذا كنت تريد التأكد من أن نظامك الغذائي غني بالبوليفينول ، فإليك بعض الأطعمة الصحية، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

1. التفاح

التفاح مصدر كبير للبوليفينول ، يحتوي على جميع فئات البوليفينول بالإضافة إلى فيتامين سي لتعزيز مضادات الأكسدة القوية وفقًا للدراسات ، لجني جميع فوائد البوليفينول، من المهم تناول القشر حيث يوجد جزء قوي من مركبات الفلافونويد.

2. البصل

يحتوي البصل على نسبة عالية من مركبات البوليفينول مثل الكيرسيتين ومركبات الكبريت وبروبيل ثنائي كبريتيد الكحول ومركبات البريبايوتيك ، والتي تعزز صحة الأمعاء.

3. اللوز

اللوز هي مصادر قوية بشكل خاص للبوليفينول (فهي غنية بالأحماض الفينولية)، يتركز البوليفينول اللوز في القشرة.

4. البروكلي

يتمتع البروكلي بإمكانيات كبيرة كغذاء وظيفي بسبب محتواه العالي من المركبات النشطة بيولوجيًا، البوليفينول هو المسؤول إلى حد كبير عن النشاط المضاد للأكسدة العالي للبروكلي.

5. الكركم

الكركمين هو بوليفينول فلافونويد وهو العنصر النشط في توابل الكركم، مادة البوليفينول الكركم لها دور في تقوية العظام وملابس الدم وتقلص العضلات واسترخائها وتقليل ضغط الدم ، أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي اليومي لضمان أمعاء صحية.

 

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