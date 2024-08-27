خبراء لـ ديلى ميل: اللقاحات الحالية لجدرى القرود لا تحمى من السلالة الجديدة

كتبت أمل علام

حذر خبراء من أن اللقاحات قد لا تحمي من سلالة جدرى القرود الجديدة المميتة والتي تنتشر بسرعة، فقد حذر العلماء من أن اللقاحات التي تم الإشادة بها باعتبارها الأمل الأساسي لوقف تفشي سلالة جديدة أكثر فتكًا من جدرى القرود، قد لا تنجح فى الوقاية من تفشى الفيروس.



طفل مصاب بجدرى القرود

قالت البروفيسورة ماريون كوبمانز، مدير مركز الأوبئة والكوارث في مركز إيراسموس الطبي في هولندا، إن الخبراء لا يعرفون كيف سيتفاعل فيروس السلالة الجديدة 1ب مع اللقاحات الحالية، مضيفة، أنه تم استخدام لقاحات جدرى القرود mpox الحالية أثناء تفشي المرض العالمي في عام 2022 ضد السلالة الأكثر اعتدالًا من الفيروس، والمعروفة باسم clade 2.



اللقاحات قد لا تحمى من السلالة الجديدة

ولكن لم يتم اختبارها بعد ضد النسخة الأكثر قوة التي اجتاحت أفريقيا وتم رصدها الآن في أوروبا وآسيا، لكن الخبراء ليسوا متأكدين حتى الآن من مدى الحماية التي قدموها ضد تفشي المرض في عام 2022.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن اللقاح الجديد، في الواقع، هو اللقاح الذي يتم إعطاؤه للوقاية من الجدري، وهو قريب من الموكسيفلوكساسين.

وبسبب التشابه بين الفيروسين، اعتقد الخبراء أن الأمر سيكون فعالاً، وهو ما يعرف بالحماية المتبادلة، ومع ذلك، نظرًا لأنه تم نشره أثناء تفشي المرض، كان من الصعب تحديد الفائدة التي قدمها بالضبط، كما يقول البروفيسور كوبرمانز.

وقالت الصحيفة ، إنه خلال تفشي المرض في عام 2022، يُعتقد أن الرجال الذين يمارسون الجنس بطرق غير طبيعية، هم المجموعة التي تأثرت بشكل أساسي بمرض جدرى القرود MPOX .

وقال البروفيسور كوبمانز للصحفيين، إن هناك بعض الأدلة على الفعالية السريرية أثناء إعطاء التطعيمات أثناء تفشي المرض المتطور بينما هناك أيضًا أشياء أخرى يفعلها الناس لتقليل انتقال العدوى، مضيفا، إنه ليس من السهل أن نقول أن هذه هي الحماية الكاملة من اللقاح.

وأضاف البروفيسور ديمي أوجوينا، الخبير في الأمراض المعدية بجامعة دلتا النيجر، والذي تحدث أيضًا في الحدث، أن هناك عاملًا آخر من شأنه أن يشكل تحديًا أمام طرح لقاح جدرى القرود mpox المحتمل في إفريقيا، وهو من يحصل عليه أولاً، مضيفا، "لست متأكدًا من أننا نفهم تمامًا ديناميكيات انتقال العدوى وعوامل الخطر لمرض mpox في العديد من أجزاء أفريقيا."

وعلى غرار البروفيسور كوبمانز، سلط الضوء أيضًا على عدم اليقين بشأن فعالية لقاحات جدرى القرود mpox الحالية، موضحا، أنه لا يمكننا ضمان أن نقول إن الفعالية كانت تعتمد بشكل كامل على اللقاح وحده.

وأظهرت بعض الدراسات أن التغيير السلوكي كان مسؤولاً عن انخفاض حالات الإصابة بقيروس جدرى القرود في أجزاء من أوروبا وأمريكا، في حين ساعدت اللقاحات أيضًا.

وأضاف البروفيسور أوجوينا أن هناك أيضًا شكوكًا مثل المدة التي توفر فيها اللقاحات الحماية ومدى فعاليتها لدى الأطفال الذين يبدو أنهم معرضون للخطر بشكل خاص في تفشي المرض الجديد

وقال، لم نكرر هذه الدراسات على الأطفال وهذا يشكل تحديًا كبيرًا خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أن غالبية الأشخاص المتأثرين بشكل كبير هم الأطفال"، موضحا ، إنه يتعين علينا استخدام نهج المخاطرة والفوائد، وخاصة في حالة تفشي المرض، عند تحديد ما إذا كان ينبغي تطعيم الأطفال أم لا."

لكن البروفيسور بلاسيد مبالا كينجبيني، الخبير في علم الأوبئة في مركز الأبحاث السريرية في المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن اللقاحات تظل "أفضل أداة لدينا"، مضيفا، إنه حتى لو لم يكن لدينا كل البيانات المتعلقة بالفعالية، فهذا شيء يجب علينا فعله".

وأوضح، أن السلالة الجديدة من جدري القرود، أشد فتكًا من السلالة الخفيفة التي انتشرت في أكثر من 12 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة في عام 2022، السلالة الجديد تقتل حوالي واحد من كل 20 بالغًا يصيبهم، لكن معدل الوفيات يرتفع إلى واحد من كل 10 في الأطفال.

ينتشر الفيروس بشكل أساسي من خلال التلامس الجلدي، والذي قد يشمل ممارسة الجنس أو من خلال الرعاية المباشرة، على سبيل المثال من الأم إلى الطفل.

وأكد، انتشر النوع 1ب في وسط أفريقيا مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص منذ بدء تفشي المرض، وفي الأسابيع القليلة الماضية، تم اكتشاف حالات من السلالة الجديدة في السويد وتايلاند، مما يعني أنها وصلت الآن إلى كل من أوروبا وآسيا.

في حين لم يتم تأكيد أي حالات حتى الآن في المملكة المتحدة، يشتبه الخبراء في أن المتحور الجديد موجود بالفعل في بريطانيا حيث قد يستغرق ظهور أعراض مثل الآفات الجلدية الكلاسيكية أكثر من أسبوعين، لكن الخبراء قالوا إن معدلات الوفيات الناجمة عن سلالة 1ب من وسط أفريقيا من غير المرجح أن تتكرر في الدول المتقدمة بسبب تحسن فرص الحصول على رعاية صحية ذات جودة أعلى.

حذرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) بالفعل من أنها "تخطط بالفعل" لحالات الإصابة بالسلالة الجديدة في المملكة المتحدة، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أنها بحاجة إلى أكثر من 66 مليون جنيه إسترليني (87 مليون دولار) على مدى 6 أشهر لوقف تفشي مرض جدرى القرود الحالي.

وأشار إلى إن جدري القرود يسبب عادة آفات متكتلة مميزة، بالإضافة إلى الحمى والأوجاع والآلام والتعب، وفي عدد قليل من الحالات، يمكن أن يدخل إلى الدم والرئتين، وكذلك أجزاء أخرى من الجسم مثل الدماغ، مما يجعله يهدد الحياة.