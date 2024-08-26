الصحة العالمية: أعراض جدرى القرود تستمر من 2 لـ 4 أسابيع وتختفى تلقائيا

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إن جدري القرد هو عدوى فيروسية يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر.

وينتشر جدري القردة من خلال:

الاتصال الوثيق عبر ملامسة الجلد للجلد، أو التعامل مع الأشياء الملوثة الخاصة بالمريض

تشمل أعراض جدري القردة ما يلي:

الحمى، تورم الغدد الليمفاوية، صداع شديد، آلام العضلات والظهر، الشعور بالوهن، طفح جلدي أو بثور تظهر بعد 1-3 أيام من الحمى في أي مكان من الجسم.

وأضافت المنظمة، إنه تعتمد الرعاية التي يحتاجها الشخص على الأعراض التي يعاني منها ومدى خطورة إصابته بمرض أكثر شدة، يجب على الأشخاص المصابين بجدرى القرود mpox اتباع نصيحة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم تستمر الأعراض عادة لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 4 أسابيع وتختفي عادة من تلقاء نفسها أو مع الرعاية الداعمة، مثل الأدوية المسكنة للألم أو الحمى (مثل المسكنات وخافضات الحرارة).

وأوضحت، إنه من المهم لأي شخص مصاب بمتلازمة فرط الحساسية للدواء ويتعافى في المنزل أن يظل رطبًا ويتناول طعامًا جيدًا ويحصل على قسط كاف من النوم، يجب على الأشخاص الذين يعزلون أنفسهم أن يعتنوا بصحتهم العقلية من خلال القيام بالأشياء التي يجدونها مريحة وممتعة، والبقاء على اتصال بأحبائهم باستخدام التكنولوجيا، وممارسة الرياضة إذا شعروا أنهم في حالة جيدة بما يكفي ويمكنهم القيام بذلك أثناء العزل، وطلب الدعم فيما يتعلق بصحتهم العقلية إذا كانوا في حاجة إليها.

يجب على الأشخاص المصابين بجدرى القرود mpox تجنب حك جلدهم والعناية بالطفح الجلدي عن طريق تنظيف أيديهم قبل وبعد لمس الآفات والحفاظ على الجلد جافًا وغير مغطى (ما لم يكونوا في غرفة مع شخص آخر بشكل لا مفر منه، وفي هذه الحالة يجب عليهم تغطيته بالملابس أو الضمادة حتى يتمكنوا من عزل أنفسهم مرة أخرى)، يمكن الحفاظ على الطفح الجلدي نظيفًا بالماء المعقم أو المطهر، يمكن استخدام غسول الماء المالح للقروح في الفم، ويمكن للحمامات الدافئة مع صودا الخبز وأملاح إبسوم أن تخفف من آلام القروح على الجسم، كما يمكن استخدام الباراسيتامول للمساعدة في إدارة الألم الناجم عن الآفات، إذا لزم الأمر، إذا كانت هناك حاجة إلى مسكنات أقوى للألم، فيجب طلب المشورة من مقدم الرعاية الصحية.