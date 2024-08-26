الفلبين تعلن إصابة حالتين جديدتين بفيروس جدرى القرود

كتبت أمل علام

قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الإثنين، إن البلاد أكدت إصابتين أخريين بـ فيروس جدرى القرود من النوع 2 الأكثر اعتدالا، مما يرفع عدد الحالات النشطة إلى 3 حالات، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وأضاف وزير الصحة تيودورو هيربوسا في بيان: "ما زلنا نشهد انتقالا محليا لسلالة جدرى القرود في الفلبين، وفي مترو مانيلا على وجه الخصوص".

كانت الحالتان المؤكدتان حديثًا لرجل يبلغ من العمر 37 عامًا في مترو مانيلا كان يعاني من طفح جلدي على جسده الأسبوع الماضي وتم نقله إلى مستشفى حكومي، ورجل يبلغ من العمر 32 عامًا من العاصمة كان يعاني من آفات جلدية على جسده.

وأكدت الفلبين الأسبوع الماضي أنها اكتشفت حالة إصابة بالسلالة الأخف من فيروس جدرى القرود لدى رجل يبلغ من العمر 33 عاما ليس لديه تاريخ سفر خارج الفلبين، تعني الحالات الثلاث هذا العام أن الفلبين لديها 12 حالة مؤكدة مختبريًا منذ يوليو 2022.

أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر أن جدرى القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة عالمية، وهو أعلى مستوى من التأهب، للمرة الثانية خلال عامين، بسبب تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي انتشر إلى الدول المجاورة.

أثار شكل جديد من الفيروس قلقا عالميا إذ يبدو أنه ينتشر بسهولة عبر الاتصال الوثيق، ويؤدي هذا المرض، الذي يسببه فيروس جدري القرود، إلى ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وظهور بثور مليئة بالصديد، وعادة ما يكون المرض خفيفا لكنه قد يؤدي إلى الوفاة، حيث يكون الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، أكثر عرضة للمضاعفات.