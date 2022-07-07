قبل ما تأكلها لازم تنقعها .. الفاصوليا الحمراء الخام ضارة لجسمك

كتبت ميرفت رشاد

الفاصوليا الحمراء من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية، يُعتقد أن الفاصوليا مليئة بالبروتين وتحسن صحة القلب وتساعد في إدارة الوزن لبعض الأشخاص، ولكن هناك جانب آخر يجب أن تكون على دراية به، عليك أولاً التفكير في طرق تحضير الفاصوليا الحمراء، كشفت أخصائية التغذية لوفنيت باترا ، أن تناول الفاصوليا الحمراء النيئة يمكن أن يضر جسمك بطرق مختلفة، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

قالت خبيرة التغذية لوفنيت باترا ، إن الفاصوليا الحمراء النيئة تحتوي على أعلى تركيز من الليكتين، إنه مادة سامة يمكن أن تسبب لك آلامًا شديدة في المعدة ، أو تجعلك تتقيأ ، أو تسبب لك الإسهال، لذلك ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو نقع الفاصوليا الحمراء لمدة 8-10 ساعات ، ثم غليها في الماء وطهيها مع التوابل مثل الكركم والفلفل الأسود لتحسين الهضم.

وأضافت ، انه يجب توخي الحذر عند اختيار الفاصوليا المعلبة بدلاً من المجففة لأن الفاصوليا المعلبة غالبًا ما تحتوي على صوديوم إضافي، بدلًا من ذلك، جرب نقع الفاصوليا المجففة في الماء ثم طهيها.

من المعروف أيضًا أن الفاصوليا تسبب الغازات الخفيفة والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، مما قد يكون مزعجًا للغاية، يوصي الخبراء بالتخفيف من استهلاكك للفاصوليا إذا لم تكن معتادًا على تناولها ودمجها ببطء في نظامك الغذائي، ووبالرغم من ذلك فالفاصوليا هي واحدة من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكنك تناولها لقلبك، وإدارة الوزن ، وميكروبيوم الأمعاء، وصحتك العامة، إذا لم تكن معتادًا على تناولها، فابدأ ببطء في دمجها في نظامك الغذائي لمنح أمعائك بعض الوقت للتكيف .