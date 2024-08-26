تطعيم الالتهاب الرئوي ضروري لكبار السن.. استشارى يوضح الأسباب

كتبت فاطمة خليل

تطعيم الالتهاب الرئوي من اللقاحات المهمة التى يجب أن يحصل عليها الجميع، لكنه أكثر أهمية لكبار السن ، وكذلك الأطفال، لأنه يحمى من مرض المكورات الرئوية الذى يسبب الحمى والسعال وضيق التنفس، كما يمكن أن يؤدي إلى بكتيريا الدم، وهي عدوى في مجرى الدم، فى هذا التقرير نتعرف على أهمية حصول كبار السن على هذا التطعيم.



وبحسب موقعnew York state إذا كنت تبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر فأنت بحاجة إلى جرعتين من لقاحات المكورات الرئوية، ستحميك هذه اللقاحات من مرض المكورات الرئوية، وهو عدوى بكتيرية خطيرة.



من جانبها قالت الدكتورة سامية عبد الرحمن، أستاذ طب المسنين وعلوم الإعمار بكلية الطب جامعة عين شمس، إن تطعيم الالتهاب الرئوى المضاد للبكتريا الرئوية العنقودية من أهم اللقاحات الضرورية التى تحمى صحة كبار السن، موضحة أن هذا اللقاح يحتوى على 23 من المواد السكرية المعقدة الموجودة فى الميكروب العنقودى الرئوى يجب أن يؤخذ فى كبار السن الذين تخطى عمرهم الـ 64 عاما إذا لم يكن قد أخذ قبلها بـ5 سنوات على الأكثر أو لم يؤخذ سابقا، وأصحاب الأمراض الصدرية المزمنة والذين تم استئصال الطحال لديهم على الأخص يجب عليهم اخذ التطعيم أيضا.



وأضافت أن لقاح الالتهاب الرئوى يقلل من خطر الإصابة بالمرض، وكذلك يقلل خطر المضاعفات الشديدة، ولكنه لا يمنع الإصابة بالالتهاب الرئوي مطلقا.