فحص وتحصين الماشية بالأسواق ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، حملات على أسواق الماشية الأسبوعية لمتابعة وإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية، تحت إشراف الدكتور محمد ابراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية برئاسة كلا من الدكتور يوحنا مريد مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر، والدكتور حسين بكر رئيس وحدة العضايمة البيطرية بإسنا، وذلك بتكليف من الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، وإستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطري بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة.

وقامت اللجنة الطبية البيطرية بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط من داخل السوق والأماكن المحيطة به، فضلاً عن تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية كافة مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم، والقابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية، وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية، والتوعية بطرق الوقاية من المرض، والتى تأتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد المرض .

وناشدت مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، كافة مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



متابعة فحص وتحصين الماشية فى أسواق الأقصر



تحصين الماشية بالأسواق ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع



رجال الطب البيطرى يتابعون فحص وتحصين الماشية بالأسواق