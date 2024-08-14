استشارى يقدم أفضل طرق طبيعية تساعد فى علاج السعال

كتبت فاطمة ياسر

نزلات البرد الشديدة يصاحبها بعض الأعراض وأبرزها السعال الجاف، الذي يتسبب في تعرض الجهاز التنفسي للمجهود الشديد أثناء التقاط الأنفاس.

وأوضح الدكتور طارق عبد الحميد استشاري الصدر في كلية طب القصر العيني، أن الكحة أو السعال الجاف يعد من الأمور المزعجة لدي الشخص المصاب، ويجب على الشخص أخذ العلاجات التي تساعد بشكل ملحوظ في التخلص من البلغم المتراكم داخل الجهاز التنفسي السفلي، أو يمكن للشخص المصاب القيام باتباع بعض العادات والعلاجات المنزلية الطبيعة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من السعال.

وأضاف، أنه يمكن للشخص المصاب بالسعال أخذ علاجات طاردة للبلغم، وفي حالة أن الشخص لدية الإصابة بالحساسية الصدرية، فيمكنه أخذ العلاجات التي تساهم في فتح الشعب الهوائية، وتسليكها من البلغم المتراكم، مع أخذ العلاجات الخاصة بالهستامين لتقليل حدة السعال.

وقدم استشاري الصدر بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في علاج وتخفيف حدة السعال، ومنها:

- العسل والليمون



العسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ويعمل على ترطيب الحلق، وعند إضافة الليمون الغني بفيتامين سي، فيعمل على تقوية الجهاز المناعي، وتقليل حدة الالتهاب وتهدئة الكحة والسعال.

- الزنجبيل



لديه خصائص مضادة للالتهابات كما أن تناوله يحسن الدورة الدموية ويساعد على تخفيف الاحتقان، ولذا يمكنك تناوله مرتين في اليوم للتخلص من البلغم المتواجد داخل الجسم.

- الثوم



يحتوي الثوم على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، ولذا يمكنك تناول فص الثوم على الريق يوميا، فهو يعمل على محاربة العدوى وتقليل حدة الكحة.

-القرنفل مع لبان الدكر

يعد من الحيل الجيدة لتخفيف السعال الجاف، والذي يعمل على تهدئته بالشكل الفعال من الكحة.