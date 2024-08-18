كيف يمكن لمدرات البول أن تساعد فى علاج ارتفاع ضغط الدم؟

كتب حسام الشقويرى

تساعد مدرات البول، والتي تسمى غالبًا حبوب الماء، على إزالة الملح والماء الزائدين من مجرى الدم عن طريق البول، وهناك أنواع مختلفة من مدرات البول متوفرة وكلها تعمل بشكل مختلف على الكلى ولكن الهدف الأساسي من هذا الدواء الموصوف هو سحب الصوديوم إلى البول، ما يقلل من مستويات السوائل في الجسم، ويستخدم هذا التأثير عادةً كعلاج أولي لأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم، ويؤدي الصوديوم الزائد في الجسم إلى احتباس السوائل، ما يجعل من الصعب على الجهاز الوعائي توزيع الدم، ويزيد الضغط على الأوعية الدموية، ولحل هذه المشكلة، يتم وصف مدرات البول، وفقًا لما نشره موقع .healthshot

ما هي مدرات البول؟

مدرات البول أو حبوب الماء هي أدوية مصنوعة لإزالة السوائل الزائدة من الجسم عن طريق زيادة إنتاج البول، وتساعد هذه الأدوية كليتيك على إطلاق المزيد من الصوديوم في البول، "يساعد الصوديوم على إزالة الماء من الدم، ما يقلل من كمية السوائل التي تتدفق عبر الأوردة والشرايين، ما يقلل بدوره من ضغط الدم، إنها تجعلك تتبول بشكل متكرر، ولهذا السبب يجب أن تتناولها في الصباح إذا استطعت".

كما يوضح طبيب أمراض الكلى الدكتور شايلش كاكدي، قد تحتاج إلى تناول هذه الأدوية مرة أو مرتين في اليوم في نفس الوقت كل يوم، في معظم الحالات، يتم تناولها عن طريق الفم، ولكن في بعض الحالات الخطيرة، يتم تناولها عن طريق الوريد (من خلال الأوردة).

الحالة الأكثر شيوعًا التي يتم علاجها باستخدام مدرات البول هي ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) أو أولئك الذين لديهم الكثير من السوائل في أجسامهم، وفقًا لبحث نُشر في StatPearls، يمكن أن يكون لديهم حالات صحية أخرى، مثل:

تليف الكبد: مرض الكبد حيث يحل النسيج الندبي محل أنسجة الكبد السليمة، ما يؤدي إلى مضاعفات مختلفة.



فشل الكبد: حالة خطيرة حيث يصبح الكبد غير قادر على أداء وظائفه الحيوية.



قصور القلب الاحتقاني: حالة يصبح فيها القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل فعال.



اضطرابات الكلى: بما أن الكلى تقوم بتصفية الدم، فإن مشاكل الكلى يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في ضغط الدم.

الوذمة: تتميز بتراكم السوائل الزائدة في الجسم، مما يؤدي إلى التورم.



الجلوكوما: مجموعة من اضطرابات العين التي تسبب تلف العصب البصري، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر.



التعرق والجلد



تُستخدم مدرات البول لخفض ضغط الدم



وبشكل عام، فهي تساعد على إدارة الأعراض المرتبطة باحتباس السوائل.

مدرات البول هي أدوية تساعد على التخلص من الماء الزائد والشوارد من الجسم عن طريق زيادة إنتاج البول. وتعمل هذه الأدوية على تقليل كمية السوائل المتراكمة في الأوعية الدموية، وهذا يساعد على خفض ضغط الدم". يتم وصفها عادة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والذي قد يساهم في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق التسبب في ممارسة الدم لضغط مفرط على جدران الأوعية الدموية.