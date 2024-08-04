وفاة شخصين بداء الفيالقة إثر تفشي المرض في مدينة "ملبورن" الاسترالية

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أكدت السلطات الصحية بولاية "فيكتوريا" الاسترالية، وفاة شخصين إثر إصابتهما بداء الفيالقة في مدينة "ملبورن" التي تشهد تفشيا للمرض الذي يعد نوعا من الالتهاب الرئوي.



ونقلت هيئة الإذاعة الإسترالية (إيه بي سي)، اليوم الأحد، عن كبيرة مسؤولي الصحة بولاية "فيكتوريا" كلير لوكر قولها - إن رجلا في الستينات من عمره وامرأة في التسعينات توفيا بسبب داء الفيالقة في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الصحية التعرف على مصدر هذا التفشي الذي خلف عشرات المصابين في المستشفيات.



وارتفعت حصيلة الإصابات بالمرض في مدينة ملبورن إلى 77 شخصا، من بينهم 75 شخصا نقلوا إلى المستشفى .. ويعد التفشي الحالي هو الأكبر منذ المرة السابقة التي شهدت إصابة 125 شخصا بالمرض في أكواريوم ملبورن عام 2000.



تجدر الإشارة إلى أن داء الفيالقة هو مرض ناتج عن بكتيريا "الليجيونيلا" الموجودة في المسطحات المائية الطبيعية مثل البحيرات والينابيع الساخنة وغيرها، بالإضافة إلى المنتجعات الصحية (سبا) وأنظمة تبريد المياه.



ولا ينتقل مرض الفيالقة بالعدوى من شخص لآخر، ولكن تحدث العدوى نتيجة شرب مياه ملوثة ببكتيريا الفيليقية المسئولة عن انتقال الداء أو استنشاق قطرات تحتوي على البكتيريا تكون موجودة في الرذاذ بحمامات السباحة والنافورات، وخزانات المياه العذبة، وأبراج التبريد في أنظمة تكييف الهواء، والتربة.



وتتفاوت شدة المرض من حمى خفيفة لتصل في بعض الأحيان إلى مراحل خطرة ومميتة من الالتهاب الرئوي الناتج عن التعرض لأنواع بكتيريا الليجيونيلا في المياه الملوثة.