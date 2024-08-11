فرع حماية المستهلك بالشرقية يحرر 281 محضرا خلال حملات رقابية مكبرة

الشرقية - إيمان مهنى

حرر فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، 281 محضراً خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة، لمواجهة الممارسات الإحتكارية وارتفاع الأسعار وضبط الاسواق.

وشن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، حملات رقابية خلال شهر يوليو، بالاشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئه والتنمية الصناعية ومباحث التموين وشملت تلك الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :- في مجال الرقابة التموينية تم تحرير 202 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية "مخازن سلع غذائية، مخازن حدايد وبويات، سوبر ماركت، محال بقالة، محال أعلاف حيوانية،ثلاجات لحوم دواجن، مستودعات مواد البناء،مخازن ومحال أسمدة زراعية، محطات تموين سيارات،مصانع حلوي، مخازن منظفات كيماوية، محال تجارية" وذلك لقيام أصحابها بحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال ضبط بالأسواق، تحرر 17 محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية "محال مواد غذائية، محال قطع غيار الموتوسكلات، محال أدوات كهربائية، ثلاجات عرض وبيع اللحوم، محال فلاتر مياه ،محال أدوات كهربائيه، محال سيراميك، محال لبيع الأعلاف" وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتحرير 60 محضرا ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، ومحضر ضد صاحب مجزر دواجن بلحيازة سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على طن من الدواجن، ومحضر ضد مستشفي خاص لإدارة مخزن داخل المستشفى بدون ترخيص وتم التحفظ على 2326 عبوة أدوية ومستلزمات طبية مختلفة الأنواع.