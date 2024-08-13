اليوم السابع
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ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ 2250 محلا

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:25 م
ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ 2250 محلا الأوكازيون ، ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2024 ، إلى 2250 محلا تجاريا حتى الآن، مؤكدا أن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.


وكان جهاز حماية المستهلك طالب المواطنين بالتعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك .

 







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

الخط الساخن 19588




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