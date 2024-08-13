ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ 2250 محلا

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2024 ، إلى 2250 محلا تجاريا حتى الآن، مؤكدا أن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.



وكان جهاز حماية المستهلك طالب المواطنين بالتعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقه فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك .



