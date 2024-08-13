وزير التموين يوجه باستكمال المشروعات والمخازن الاستراتيجية وتطوير السجل التجارى

كتب مدحت وهبة

أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية جولة تفقدية داخل مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية رفقة، اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، لمتابعة آليات العمل، وكان في استقبال الوزير، الدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس الجهاز وقيادات الجهاز وتفقد إدارات وقطاعات الجهاز المختلفة والاستماع إلى العاملين والتأكيد على أهمية دورالجهاز خلال الفترة القادمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بجميع مكوناتها.



الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال جولة تفقدية داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية



وأطلع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على آليات عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية من حيث طرح الفرص الاستثمارية والتي تتضمن أنشطة متنوعة " تجارية ، لوجستية ، وادارية ، تخزينية " حيث طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة ،والتأكيد على أهمية التعاون مع المحافظين والمطورين في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة ،و تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ هذه المشروعات، أيضا جارى استكمال المشروع القومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية في محافظات " السويس ، الأقصر ، الفيوم "وتهدف هذه المخازن إلى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية ،وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية





كما أطلع الدكتور الوزير على خدمات السجل التجارى والبوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري ،وتم ربط خدمات السجل مع العديد من الجهات الحكومية ،وانشاء قاعدة بيانات موحدة ، أيضا إنشاء رقم موحد وغير مكرر لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها "ومكون من 15 "خانة" ويمكن من خلال هذا الرقم التعبيرعن المنشأة وكل فروعها مما يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطورالنشاط التجاري ووجه الوزير باستمرار استكمال تطوير مكاتب السجل التجارى للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء