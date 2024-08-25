فتح باب التقديم لبرنامج تدريبي مجانى معتمد عن الطاقة المتجددة بالداخلة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادي الجديد، فتح باب التقديم للالتحاق بدورة تدريبية عن تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات والتى يتم تنفيذها بمركز التدريب على الحاسب الألي بالداخلة والتى يتم منحها بالمجان للمتقدمين الشباب من حديثى التخرج بدءا من دفعات تخرج 2015 وحتى 2021.

وتضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دراسى عالى ولديه خبرة فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي وخاصة ميكروسوفت وأن يكون حاصل على رخصة قيادة الحاسب الآلي وكذلك يجيد التعامل مع شبكات الإنترنت بشرط اجتياز اختبار المقابلة الشخصية ويتم منح المستفيدين من الدورة التدريبية شهادات معتمدة من معهد تكنولوجيا المعلومات ومكافأة مالية بعد الانتهاء من البرنامج التدريبى.



