العلاجات الطبيعية لتعزيز قوة العظام وتقليل الالتهاب

كتب - حسام الشقويرى

يعد نقص فيتامين د أكثر شيوعًا مما يدركه الكثير من الناس، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك ضعف العظام والتهابها، يُعرف فيتامين د باسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة العظام. ومع ذلك، عندما تعاني من نقص، يمكن أن تصبح عظامك ضعيفة وهشة وملتهبة، مما يؤدي إلى حالات مثل لين العظام أو هشاشة العظام. في حين أن تناول المكملات الغذائية هو توصية قياسية، فهناك طرق إضافية لدعم صحة عظامك بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

فيما يلي بعض العلاجات الطبيعية لتقوية عظامك وتقليل الالتهاب دون الاعتماد فقط على المكملات الغذائية.

1. اقضِ بعض الوقت في الشمس

إن قضاء بعض الوقت في الشمس يعد من أبسط الطرق الطبيعية لتعزيز مستويات فيتامين د، حيث ينتج الجلد فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية. حاول أن تتعرض لأشعة الشمس لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة عدة مرات في الأسبوع، حسب نوع بشرتك وموقعك الجغرافي. إن التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من بعد الظهر هو الأفضل، حيث يقلل من خطر تلف الجلد. تذكر أنك لست بحاجة إلى أخذ حمام شمس؛ فقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق للمشي أو ممارسة الرياضة يمكن أن يكون مفيدًا.

2. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس، يمكنك زيادة تناول فيتامين د من خلال نظامك الغذائي، وفي حين أن القليل من الأطعمة تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين د، إلا أن بعض الخيارات يمكن أن تساعد، تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة، بالإضافة إلى زيت كبد سمك القد. يمكن للأطعمة المدعمة مثل الحليب وعصير البرتقال والحبوب أن تساهم أيضًا في تلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين د. إن تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي لا يعزز مستويات فيتامين د فحسب، بل يوفر أيضًا مغذيات أخرى ضرورية لصحة العظام، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم.

3. التركيز على الأطعمة المضادة للالتهابات

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى تفاقم مشاكل العظام، لذا من الضروري دمج الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي. الفواكه مثل التوت، والخضروات مثل الخضروات الورقية، والمكسرات مثل اللوز غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب. كما يُعرف الكركم والزنجبيل والشاي الأخضر بخصائصها المضادة للالتهابات. من خلال الجمع بين هذه الأطعمة ونظام غذائي غني بفيتامين د، يمكنك دعم صحة عظامك بشكل أكثر شمولاً.

4. ممارسة تمارين تحمل الوزن

إن النشاط البدني، وخاصة تمارين تحمل الأثقال، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قوة العظام. فالأنشطة مثل المشي والركض والرقص ورفع الأثقال تحفز تكوين العظام وتبطئ فقدانها. وتضع هذه التمارين ضغطًا على عظامك، مما يدفع جسمك إلى بناء كثافة العظام والحفاظ عليها. إن دمج روتين منتظم من التمارين الرياضية لا يقوي عظامك فحسب، بل يحسن أيضًا قوة العضلات بشكل عام والتوازن والتنسيق، مما يقلل من خطر السقوط والكسور.

5. ضع في اعتبارك المغنيسيوم وفيتامين K2

يلعب المغنيسيوم وفيتامين ك2 دورًا داعمًا لصحة العظام ويمكنهما أن يكملا جهودك لإدارة نقص فيتامين د. يساعد الماغنيسيوم في تنشيط فيتامين د، مما يسمح له بأداء وظيفته بشكل فعال. تشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الخضروات الورقية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة. يوجه فيتامين ك2 الكالسيوم إلى عظامك بدلاً من تركه يتراكم في الشرايين، مما قد يؤدي إلى التكلس. يمكنك العثور على فيتامين ك2 في الأطعمة المخمرة ، وكذلك في منتجات الألبان وصفار البيض.

6. مراقبة صحة العظام بانتظام

من المهم مراقبة صحة عظامك، خاصة إذا تم تشخيصك بنقص فيتامين د. يمكن أن تساعد اختبارات كثافة العظام المنتظمة، إلى جانب الاستشارات مع مقدم الرعاية الصحية، في تتبع تقدمك وتعديل استراتيجياتك الصحية وفقًا لذلك. يسمح الاكتشاف المبكر لفقدان العظام أو الالتهاب بالتدخل في الوقت المناسب، مما يقلل من خطر حدوث مضاعفات أكثر شدة.