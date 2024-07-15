لين العظام.. أسباب الإصابة به وعلاجه ونصائح للوقاية منه

كتبت مروة محمود الياس

لين العظام مشكلة مرضية يصاب بها البعض، وفقا لتقرير نشر في موقع verywellhealth الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإنه من الأمراض التي يمكن بالفعل الوقاية منها مبكرا، ولذلك قدم التقرير مجموعة من أبرز طرق الوقاية من هذه المرض الذى يصيب العظام مسببا أعراضا مرضية كثيرة.

طرق الوقاية من لين العظام

تبدأ من خلال الاهتمام بالمكملات الغذائية وتناول الفيتامينات والمعادن الصحية التي تحتاجها العظام، وهو ما يجب الكشف عنه مبكرا بالكشف الدورى، فضلا عن المتابعة لدى المختص الذى يشخص جيدا ويصف المكملات الصحية اللازمة.

تعزيز صحة العظام منذ الصغر تقى الإصابة بلين العظام من خلال الاهتمام بضبط النظام الغذائى وجعله أسلوب حياة صحية متكاملا.

ممارسة الرياضة المنتظمة أحد أهم الممارسات التي تجعلك في وقاية تامة من لين العظام ومشكلاته.

الاهتمام بقياس ومعادلة فيتامين د في الجسم والبحث عن مكملات غذائية تعزز من نسبته الحركة والنشاط أهم أسباب الوقاية من كل أمراض العظام.

فيما أكد التقرير أن هذا اللين له الكثير من العلامات والأعراض والتي منها أن السبب الرئيسي في الإصابة به يكمن في نقص فيتامين د بشدة، مما يجعل العظام غير ناضجة بالفعل ويصعب معها امتصاص الكالسيوم بشكل أمثل، مما يؤدى إلى الإصابة بالكسور والألم والوجع في العظام كعرض ظاهر.

وأوضح الدكتور إسلام الصغير، استشارى العلاج الطبيعى بمعهد ناصر، أن لين العظام يظهر على المريض به في شكل أعراض مختلفة التأثير من حالة لأخرى وفقا لحدتها، ولكن قد تظهر بعض الأوجاع في الجسم والعظام متفاوتة بين الحين والآخر، خاصة في الفخذين وصعوبات في الاتزان والمشى لدى بعض مرضاه، كذلك قد يعانى المريض على المدى الطويل من حالة ضعف في العضلات والأعصاب والقوة العامة للجسم، يتطلب تشخيصه العرض على المختص ومقارنة الشكوى المستمرة من المريض به.