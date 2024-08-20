نصائح للحوامل للحفاظ على صحة العظام

كتبت مروة هريدى

من الضرورى أن تتخذ النساء الحوامل الاحتياطات اللازمة لتجنب مشاكل العظام، ويرصد تقرير موقع "WEBMD" النصائح المهمة التى يجب اتباعها خلال هذه المرحلة الحاسمة، فالحمل يغير من شكل جسم المرأة، ليس فقط مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والغثيان والقىء، بل تعانى العديد من النساء أيضًا من آلام الظهر أو تورم القدمين أثناء الحمل.

ومن بين المجالات المهمة التى تحتاج إلى التركيز عليها خلال هذه الفترة الحاسمة هى صحة العظام التى غالبًا ما يتم إهمالها وتسبب مشاكل للنساء، ولعل المشاكل العظمية الشائعة خلال فترة الحمل، ما يلى..

عدم الراحة فى الورك

أثناء الحمل، من المعروف أن الجسم ينتج كمية أكبر من الهرمونات المريحة، والتى تعمل على تليين الأربطة فى منطقة الحوض حتى تتمكن من استيعاب الطفل، ونتيجة لذلك، قد تعانين من ألم وعدم راحة فى منطقة الورك، وقد تجدين صعوبة فى الجلوس، لذلك من الضرورى اتخاذ الرعاية المناسبة قبل أن يتحول لألم مزمن خلال هذه الفترة.

آلام شديدة فى أسفل الظهر

قد تعانين من آلام أسفل الظهر والتى قد تكون محبطة فى بعض الأحيان، ولن تتمكنى من التركيز على عملك بسبب الألم المستمر وستشعرين بالانزعاج أيضًا.

تورم القدمين

قد تتراكم السوائل الزائدة في قدميكِ، ما يؤدى إلى تورم الكاحلين والقدمين، وبالتالى سيكون المشى مهمة صعبة بالنسبة للنساء خلال تلك المرحلة الحاسمة.

متلازمة النفق الرسغى

غالبًا ما تُرى خلال الثلث الثالث من الحمل وتسبب أعراضًا مثل الخدر والألم والوخز فى الأصابع واليد، ويؤدى إلى ضغط العصب المتوسط فى اليد.



اتبعى هذه النصائح المضمونة لحماية عظامك خلال فترة الحمل..

- تحتاج النساء الحوامل إلى ممارسة تمارين خفيفة التأثير لكن فقط بعد استشارة الطبيب وتحت إشراف مدرب اللياقة البدنية، ويمكن أن يكون المشى خيارًا جيدًا.

- تذكرى أن تأخذى فترات راحة متكررة أثناء العمل أو الجلوس والحفاظ على وضعية صحيحة، وتجنبى الانحناء أثناء الجلوس، ارفعى قدميك لتقليل الضغط على الوركين والظهر لأن القيام بذلك يمكن أن يسبب الألم.

- تناولى مكملات الكالسيوم كما اقترح الخبراء للحفاظ على عظام أقوى، علاوة على ذلك، فإن القيام بتمارين تحمل الوزن أو التمدد اللطيف تحت إشراف الخبراء يمكن أن يساعد فى زيادة كثافة العظام.

- يمكن أن يساعدك الحفاظ على رطوبة الجسم، وشرب كمية كافية من الماء فى التخلص من السموم من الجسم وتقليل التورم.