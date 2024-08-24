محافظة أسوان تواصل فعاليات برنامج "وعى" داخل قرى "حياة كريمة".. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل محافظة أسوان، تنفيذ برنامج "وعى" بمختلف المراكز والمدن من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة، تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

قال خالد عبد الجليل، مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة المحافظة والمشرف العام على البرنامج، فى بيان صحفى، إن الهدف من تنظيم هذه الجلسات داخل القرى والنجوع هو توصيل أكبر استفادة ممكنة لكافة الفئات العمرية من السيدات والرجال والشباب من الجنسين والأطفال وذوى الهمم.

وأضاف خالد عبد الجليل، أنه يتم عرض موضوعات الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة ، وصحة الأم والطفل ، ومناهضة الختان وسط مشاركة كبيرة وإقبال من الأهالى.

وأوضح، أن جلسات " وعى " تساهم فى التعرف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية لتحقيق الوعى الكافى داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من أجل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بكافة قطاعات العمل العام.



الجمهور المستهدف بقرى حياة كريمة



الحضور



جانب من فاعليات برنامج وعى بأسوان