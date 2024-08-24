محافظ الدقهلية يتفقد مبادرة "أنت الحياة" بقرية كفر الوكالة ضمن حياة كريمة

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت بتفقد مبادرة "أنت الحياه" بقرية كفر الوكالة بمركز شربين والتي تنظمها مؤسسة حياه كريمة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدوله والمجتمع المدني وهم ( وزارة الصحه - وزارة الثقافة - وزارة الشباب والرياضة - جامعة المنصوره - المجلس القومي للمرأة - مؤسسة مصر الخير - صندوق مكافحة الإدمان - الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار - مجمع عمال مصر - مؤسسة آراسكوب ) في الفترة من 23/8 حتي 25/8 .

جاء ذلك بحضور مديري مكتب مؤسسة حياه كريمة بالدقهليه، العقيد إسماعيل معوض ، والعقيد محمد بدراوي ، والمهندس محمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه ، و ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندسه ريهام عبدالشافي مديرة المكتب الفني للمحافظ ومنسق مبادرة حياه كريمة بالمحافظة ، و أحمد عبدالعليم مدير وحدة حياه كريمه بالمحافظه ، و ابراهيم شبكه رئيس مركز ومدينة شربين.

وأشار اللواء " مرزوق " إلي أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياه كريمه تحولت إلي فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم لأهلنا في مختلف قري مصر، مؤكداً علي أن هذه المبادرة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور سيتحدث عنه اجيال وأجيال وسيظل حديث العالم لقرون .

وقال " المحافظ " إن مبادرة حياة كريمة انبثقت منها العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفير كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

و أشار اللواء " مرزوق " إلي أن المبادرة هي أول فعالية توعوية تنموية كبري من أجل التوعية بكافة مستوياتها وانواعها لكل الفئات بمختلف أعمارها وذلك طبقاً للتوزيع الجغرافي للسكان علي مستوي المحافظة .

وأوضح " المحافظ " بأن المبادرة تضم عدد من القوافل والأنشطة الثقافية والرياضية والفعاليات وورش العمل وملتقي للتوظيف وسداد المديونيات وهم كالآتي ( قوافل الحالات الإنسانية - قوافل طبية - قافلة امتحانات فورية لاستخراج شهادات محو الأمية ، مبادرة اتكلم هنسمعك - فعاليات رياضية وملتقي توظيف - فعاليات للأطفال وورش عمل توعية للكبار - مسرح ومعرض الكتاب وورش عمل حرفيه - أنشطة رياضية وافلام تعليمية تفاعلية للأطفال - دفع مديونيه الغارمين والتوعيه ضد مخاطر الغرام - إصدار بطاقات الرقم القومى.