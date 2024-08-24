كيف يمكن التعرف على الحكة الناتجة عن القلق؟

كتب حسام الشقويرى

قد يظهر القلق أعراضًا نفسية، لكنه قد يسبب أيضًا بعض العلامات الجسدية. من الشائع أن يشعر الأشخاص المصابون بالقلق بالحكة. يمكن الشعور بهذا الإحساس في أي مكان من الجسم، بما في ذلك الذراعين والساقين والوجه وفروة الرأس. يمكن أن تكون حلقة مفرغة يجد بعض الأشخاص صعوبة في إدارتها. إذا كانت العلاقة الغريبة بين القلق والحكة تزعجك أيضًا، فأنت بحاجة إلى فهم كيفية ارتباط الحالتين، وفقا لما نشره موقع healthshots

حكة القلق، والتي يشار إليها غالبًا بالحكة النفسية، هي نوع من الحكة التي تحدث أو تتفاقم بسبب الإجهاد العاطفي أو النفسي وليس بسبب جسدي". ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Neuroscience Biobehavioral Reviews ، غالبًا ما تسير الحكة والقلق جنبًا إلى جنب. عندما يشعر شخص ما بالتوتر أو القلق، يمكن أن تزداد الحكة سوءًا، وكلما زادت الحكة، زاد قلقه. يمكن أن يؤدي هذا إلى إنشاء حلقة مفرغة لا تنتهي تجعل من الصعب إدارتها. ومن المثير للاهتمام أن هذا يحدث للأشخاص الذين يعانون من أنواع مختلفة من حالات الحكة الجلدية؛ حتى أولئك الذين لا يعانون من مشاكل جلدية يمكن أن يعانوا من هذا. وتلعب أدمغتنا دورًا كبيرًا في شعورنا بالحكة عند التوتر.

وفيما يلي الأسباب الأكثر شيوعاً للحكة المصاحبة للقلق:.

1. إطلاق هرمونات التوتر

عندما تشعر بالقلق، يتم تنشيط استجابة جسمك للتوتر. وهذا يؤدي إلى إطلاق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. يمكن أن تؤثر هذه الهرمونات على بشرتك وأعصابها الحسية، مما قد يؤدي إلى الشعور بالحكة.

2. العصب الحساس

يمكن أن يؤدي القلق إلى زيادة حساسية النهايات العصبية في الجلد. وقد تؤدي هذه الحساسية المتزايدة إلى جعل المنبهات الحميدة عادة مزعجة أو مثيرة للحكة. ويمكن أن تؤدي استجابة الجسم للتوتر إلى تضخيم الشعور بالحكة، حتى في غياب سبب جسدي.

3. مشاكل الجلد

يمكن أن يؤدي التوتر والقلق المزمن إلى إضعاف وظيفة حاجز الجلد، مما يجعله أكثر عرضة لتهيج الجلد وجفافه. عندما يصبح الجلد جافًا أو معرضًا للخطر، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالحكة.

4. العوامل النفسية

غالبًا ما ينطوي القلق على زيادة الوعي والتركيز على الأحاسيس الجسدية. يمكن أن يؤدي هذا الاهتمام المتزايد إلى جعل الأحاسيس الجلدية البسيطة الطبيعية تبدو أكثر شدة وإزعاجًا. على سبيل المثال، عندما تشعر بالقلق، قد تصبح أكثر وعيًا بالحكة الطفيفة التي قد تتجاهلها عادةً.

وفيما يلي بعض الطرق السهلة للتعرف على الحكة الناجمة عن القلق، بحسب ما اقترحه الخبراء.

1. لاحظ ما إذا كانت الحكة تشتد أثناء المواقف العصيبة أو المقلقة. على سبيل المثال، قد تحدث أثناء أو بعد حدث مرهق أو عند التعرض لمستويات عالية من القلق.

2. فكر فيما إذا كانت الحكة تبدو أكثر وضوحًا عندما تركز على الأحاسيس الجسدية أو تشعر بالقلق.

3. احتفظ بمذكرات عن وقت حدوث الحكة، مع ملاحظة أي مستويات قلق أو ضغوط أو محفزات مقابلة. قد تساعد أنماط الحكة المرتبطة بالمواقف العصيبة في تحديد السبب.

طرق العلاج

وفيما يلي بعض الطرق لعلاج الحكة الناتجة عن القلق:

1. العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

يساعد العلاج السلوكي المعرفي المرضى على فهم أنماط التفكير والسلوكيات السلبية وتغييرها. كما يساعد على منع التوتر وتقليل القلق وتحسين الصحة العقلية بشكل عام،

2. الأدوية المضادة للقلق

في بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية مثل مثبطات السيروتونين الانتقائية (SSRIs) أو أدوية مضادة للقلق.

3. ممارسة النشاط البدني

يمكن لممارسات مثل تمارين التنفس العميق واليوغا والتأمل والاسترخاء العضلي التدريجي أن تقلل من مستويات القلق وتساعد في تخفيف الحكة المصاحبة لها. وجدت دراسة نُشرت في المجلة الدولية لليوجا أن ممارسة اليوجا بانتظام تزيد من التركيز وتقلل من التوتر والقلق وتعزز الصحة العقلية العامة.

4. اتبع نمط حياة صحي

إن الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول نظام غذائي متوازن، وتجنب الإفراط في تناول الكافيين أو الكحول، يمكن أن يساهم في تحسين الصحة العامة وتقليل التوتر. لذا، يُنصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة 8 ساعات كل ليلة، واتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن. أيضًا، إذا كنت تستهلك الكافيين والكحول بانتظام، فحاول تقليلهما في أقرب وقت ممكن.

5. صرف انتباهك

قد يؤدى الخدش إلى تفاقم الحكة وتلف الجلد.. استخدم تقنيات تشتيت الانتباه أو قم بأنشطة تشغل يديك.