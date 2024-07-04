8 طرق لتعزيز هرمونات السعادة وتحسين حالتك المزاجية

كتبت إيناس البنا

تلعب الإندورفينات، والتي يطلق عليها غالبًا هرمونات "الشعور بالسعادة"، دورًا حاسمًا في رفاهيتك، فهي تعمل كمسكنات طبيعية للألم، وتقلل من التوتر، وتخلق شعورًا بالنشوة.

إذا كنت تتطلع إلى تحسين مزاجك وتعزيز سعادتك بشكل عام، فهناك العديد من الطرق الطبيعية والفعّالة لزيادة مستويات الإندورفين لديك، فيما يلي طرق لتعزيز الإندورفين والاستمتاع بحياة أكثر بهجة.

طرق بسيطة لتعزيز الإندورفين وتحسين مزاجك

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم

تعد ممارسة النشاط البدني من أكثر الطرق فعالية لتعزيز مستويات الإندورفين في الجسم، حيث تعمل التمارين الرياضية على تحفيز إفراز الإندورفين، مما قد يؤدي إلى ما يشار إليه غالبًا باسم "نشوة العداء"، ويساعد هذا التفاعل الكيميائي في تخفيف الألم والتوتر، مما يجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء والسعادة.

وفقا لجامعة هارفارد يؤدي النشاط البدني إلى تقليل هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول وتحفيز إنتاج الإندورفين، الذي يعمل كمسكن طبيعي للألم ومحسن للمزاج في الجسم.

تأكد من ممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة إلى عالية الكثافة في معظم أيام الأسبوع، أنشطة مثل المشي السريع يمكن أن تكون ممارسة الرياضة أو الرقص أو الانضمام إلى فصول اللياقة البدنية طرقًا ممتازة للتحرك وتعزيز الإندورفين لديك.

الضحك

الضحك هو أفضل دواء، حيث يحفز الضحك إنتاج الإندورفين، مما يؤدي إلى تحسن الحالة المزاجية والشعور الطبيعي بالرفاهية، وفقًا المجلة الأمريكية لطب نمط الحياة يؤدي الضحك إلى فوائد نفسية مثل تحسين الحالة المزاجية وانخفاض مستويات الاكتئاب والقلق والتوتر.

تناول الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة ليست لذيذة فحسب؛ بل إنها أيضًا مصدر رائع للمركبات التي تعزز الإندورفين، فهي تحتوي على الثيوبرومين والكافيين والفينيليثيلامين، والتي يمكن أن تحفز إنتاج الإندورفين.

التأمل

لا يعد التأمل مفيدًا للوضوح الذهني فحسب، بل إنه فعال أيضًا في تعزيز مستويات الإندورفين، يمكن أن تساعدك ممارسات التأمل المنتظمة في إدارة التوتر وزيادة مستويات الإندورفين لديك، خصص 10 إلى 15 دقيقة يوميًا للتأمل، ركز على تنفسك، ومارس اليقظة الذهنية، أو استخدم تطبيقات التأمل الموجهة للبدء.

احصل على تدليك

من لا يحب الحصول على تدليك جيد بعد يوم شاق؟ ومع ذلك، هناك أكثر من ذلك، فالتدليك الجيد لا يقتصر على راحة عضلاتك كما أنه يزيد من إفراز الإندورفين، وهو ما قد يكون فعالاً في تقليل التوتر الجسدي وتخفيف الإجهاد.

قضاء وقت في الخارج

يمكن أن يؤدي التعرض للطبيعة وأشعة الشمس إلى رفع مستويات الإندورفين وتقليل التوتر وتحسين الصحة العقلية، يمكنك التنزه في الحديقة أو ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة أو الجلوس في الخارج والاستمتاع بالهواء النقي.

استمع إلى الموسيقى المبهجة

تتمتع الموسيقى بالقدرة على تغيير حالتك المزاجية وزيادة مستويات الإندورفين، الاستماع إلى الموسيقى يحفز نظام المكافأة في الدماغ، مما يؤدي إلى إطلاق الإندورفين.

جرب الوخز بالإبر

الوخز بالإبر هو ممارسة قديمة يمكنها أيضًا تعزيز الإندورفين وتساعد في إدارة الألم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحفيز الأعصاب التي تستشعر الألم، مما يدفع الدماغ إلى إطلاق الإندورفين، وهي مركبات تشبه الأفيون تعمل على تخفيف الألم.

