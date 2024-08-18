احذر من عدوى جدرى القرود.. اعرف الأعراض وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

جدري القرود من الأمراض المعدية والذى صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، ويشعر مسؤولو الصحة العامة في جميع أنحاء العالم بالقلق بشأن سلالة جديدة من الفيروس أدت إلى ارتفاع عدد الحالات والوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودول أفريقية أخرى، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض جدرى القرود وطرق انتقاله، بحسب موقع Yale medicine.

على الرغم من أن جدرى القرود يمكن أن يؤثر على أي شخص، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس جدرى القرود كانت تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي .

كان سبب تفشي عام 2022 سلالة تسمى Clade IIb سبب تفشي المرض الحالي هو Clade I، وهي سلالة يمكن أن تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أيضًا، وتسبب مرضًا أكثر شدة، وتؤدي إلى الوفاة في ما يصل إلى 10٪ من المصابين.

لأسباب غير معروفة حتى الآن، يتصرف الفيروس منذ عام 2022 بطرق لم يسبق لها مثيل، مع حدوث حالات في بلدان لا تراه عادةً. قبل ذلك، لم يكن من المعروف أيضًا أن فيروس جدرى القرود ينتشر بسهولة بين الناس أو يصيب مجموعات كبيرة في وقت واحد. الآن، يمكن أن ينتشر من خلال الاتصال الوثيق.

أعراض جدرى القرود

إن الشخص المصاب بمرض جدرى القرود عادة ما يعاني أولاً من مرض غير محدد يشبه الأنفلونزا، بما في ذلك الحمى والصداع والضيق.

قد يكون تضخم الغدد الليمفاوية علامة واضحة، وبعد ذلك يظهر طفح جلدي. يبدأ الطفح الجلدي عادة على شكل بقعة.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تتطور الآفات الأولى على اللسان وفي الفم قبل أن تنتشر إلى الجلد وترتفع. تبقى الآفات، التي تمتلئ بالصديد، لمدة خمسة إلى سبعة أيام قبل أن تبدأ في التقشر.

وعادة ما تتشكل قشور عليها بحلول نهاية الأسبوع الثاني وتبقى لمدة أسبوع آخر تقريبًا قبل أن تبدأ في التساقط. يكون الشخص المصاب معديًا من بداية أعراض الأنفلونزا حتى تسقط جميع القشور.

طرق الوقاية من جدري القرود

التطعيم

يوصى بلقاحJYNNEOS للوقاية من الجدري المائي. يوفر الحصول على الجرعتين أفضل حماية. يجب أن تحصل على جرعتين بفاصل 4 أسابيع.

حتى لو مر أكثر من 4 أسابيع منذ حصولك على الجرعة الأولى من اللقاح، يجب أن تحصل على الجرعة الثانية في أقرب وقت ممكن.

إذا تعافيت سابقًا من الجدري المائي، فلن تحتاج إلى اللقاح.

-تجنب الاتصال الجلدي الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من طفح جلدي يشبه طفح جدري القرود والحيوانات التي تحمل فيروس جدري القرود.