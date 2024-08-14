الصدفية مش إكزيما.. اعرف الفرق بينهما والعلاجات الطبيعية لهما

كتبت إيناس البنا

الصدفية والأكزيما من الأمراض الجلدية الشائعة التي غالبًا ما يتم الخلط بينها بسبب أعراضها المتشابهة، فيمكن أن يتسبب كلاهما في احمرار الجلد وحكة والتهابه، لكنهما مختلفان في أسبابهما ومظهرهما وخيارات العلاج الخاصة بهما، يعد فهم الاختلافات بين الصدفية والأكزيما أمرًا بالغ الأهمية للتشخيص والإدارة السليمة.

الصدفية

وفقا لموقع " ان دى في"، الصدفية هي اضطراب مناعي ذاتي يتميز بالنمو السريع لخلايا الجلد، مما يؤدي إلى تراكم بقع حمراء متقشرة مغطاة بقشور فضية وتظهر عادة على المرفقين والركبتين وفروة الرأس وأسفل الظهر، ولكنها يمكن أن تحدث في أي مكان من الجسم.

الإكزيما

في حين أن الإكزيما (أو التهاب الجلد التأتبي) هي حالة تجعل الجلد أحمر وملتهبًا وحكة شديدة، وغالبًا ما يحدث بسبب عوامل بيئية مثل المواد المسببة للحساسية والمواد المهيجة والإجهاد، تؤثر الإكزيما عادةً على مناطق مثل اليدين والوجه والرقبة وداخل المرفقين والركبتين.

الفروق الرئيسية بين الصدفية والأكزيما

1. المظهر:

• الصدفية: بقع حمراء سميكة ذات قشور فضية، وغالبًا ما تكون واضحة المعالم.

• الإكزيما: جلد أحمر ملتهب قد يكون متقشرًا أو يتسرب منه الدم أو متورمًا؛ وعادة ما يكون أقل وضوحًا.

2. الأسباب:

• الصدفية: اضطراب مناعي ذاتي حيث يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجلد السليمة.

• الإكزيما: تحدث عادة نتيجة لعوامل بيئية، أو مسببات الحساسية، أو الاستعداد الوراثي.

3. الحكة:

• الصدفية: الحكة تختلف من منطقة إلى أخرى ولكنها قد تكون شديدة، وغالبًا ما تكون مصحوبة بإحساس بالحرقان.

• الإكزيما: حكة شديدة، وخاصة في الليل، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الحكة والمزيد من التهيج.

4. المناطق المتضررة:

• الصدفية: تصيب عادة فروة الرأس، والمرفقين، والركبتين، وأسفل الظهر.

• الإكزيما: تظهر غالبًا على الوجه والرقبة واليدين وداخل المرفقين والركبتين.

العلاجات الطبيعية للصدفية والأكزيما

على الرغم من أن كلتا الحالتين قد يكون من الصعب إدارتها، إلا أن العلاجات الطبيعية قد توفر الراحة إلى جانب العلاجات التقليدية:

1. يعد الحفاظ على ترطيب البشرة أمرًا ضروريًا لكل من الصدفية والأكزيما، فيمكن للمرطبات الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزبدة الشيا والصبار تهدئة البشرة الجافة والمتهيجة.

2. يحتوي دقيق الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تهدئة الحكة والالتهابات الجلدية.

3. قد يساعد اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل الفواكه والخضروات والأسماك الدهنية والحبوب الكاملة في تقليل تفاقم الصدفية والأكزيما.

4. أظهرت الأبحاث أن الأعشاب مثل الكركم (مع مركبه النشط الكركمين)، والبابونج، وزيت زهرة الربيع المسائية تعمل على تقليل الالتهاب وقد تساعد في تخفيف الأعراض.

5. بما أن التوتر هو محفز شائع لكل من الصدفية والأكزيما، فإن ممارسات مثل اليوجا والتأمل وتمارين التنفس العميق يمكن أن تساعد في إدارة مستويات التوتر.

على الرغم من أن الصدفية والأكزيما تتشابهان، إلا أنهما حالتان مختلفتان لهما أسباب وعلاجات مختلفة، فهم الاختلافات بينهما أمر بالغ الأهمية لإدارة فعالة، يمكن للعلاجات الطبيعية، عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع الأدوية الموصوفة، أن توفر راحة كبيرة وتحسن نوعية الحياة لأولئك الذين يعيشون مع هذه الحالات الجلدية المزمنة.

