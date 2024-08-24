البيئة والتنمية المحلية يناقشان الاجراءات التنفيذية للمدينة المتكاملة للمخلفات

كتبت منال العيسوي

عقد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، و الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية وممثلى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اجتماعا موسعا مع ممثلى الشركة المنفذة للمدينة المتكاملة للمخلفات ، وبحضور المهندس خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات للشئون الفنية، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.، ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها بالعاشر من رمضان ، والذي يتم تنفيذه من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، الممول من البنك الدولي.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التى قامت بها الشركة من دراسات وأعمال الرفع المساحى للموقع المخصص لمحافظة القاهرة بالمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، وايضا إزالة أى معوقات لسرعة إغلاق موقع السلام المخصص مؤقتا للمعالجة، وإغلاق مدفن العبور وتحويله إلى متنزه عام.

وتم استعراض مقترحات تقسيم خلايا الدفن ، ومناقشة المهام المطلوبة متضمنة وضع مخطط تفصيلى لمصانع المعالجة وخلايا الدفن الصحى، وتصميم مصنع المعالجة بطاقة استقبالية تبدأ من 2000 الى 4000 طن/ يوم ، وايضا تصميم خلية الدفن الاولى لتكفى لمدة ١٥ سنة.



ويعد المشروع أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، ويتستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً.



